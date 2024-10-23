Троих мужчин из Ставрополья осудили за плевки в Вечный огонь

Пресс-служба Ставропольского краевого суда сообщила, что трех мужчин, которые плевали в Вечный огонь в Невинномысске, приговорили к году в колонии-поселении.

Отмечается, что мужчины плевали в Вечный огонь, а также делали сальто на обелиске «Вечная слава». В результате они были признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ — «Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц». Согласно решению суда, фигуранты получили наказание в виде года лишения свободы, а также запрет занимать должности на государственной службе, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года.

«Гражданин А <...> совершил не менее трех раз поднос и опускание подошвы обуви к Вечному огню обелиска "Вечная Слава", а также совершил не менее одного раза акробатическое упражнение — сальто на обелиске "Вечная Слава". В это же время гражданин М. совершил не менее 2 раз поднос и опускание подошвы своей обуви, а также не менее 2 раз плевание в Вечный огонь; гр. Т. совершил не менее 56 раз поднос и опускание подошвы своей обуви к Вечному огню», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее россиянке назначили психиатрическую экспертизу после того, как она потушила Вечный огонь водой.