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Mash сообщил об обысках по делу о строительстве укреплений под Курском

Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщает, что обыски в рамках дела о возведении фортификационных укреплений на границе состоялись в курском управлении капстроительства (УКС) и нескольких компаниях, связанных с депутатом Госдумы от Курской области Максимом Васильевым. Сам депутат подтвердил, что в организации, где он работает, провели обыски.

Стало известно об обысках по делу о строительстве укреплений под Курском
© РИА Новости

По информации канала, фирмы депутата выполняли работы по контракту и должны были заниматься строительством на границе. Mash также отмечает, что из-за несоблюдения сроков выполнения работ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями.

По словам Васильева, он предоставил полиции все необходимые документы, и к нему не предъявлялись вопросы. Он также упомянул о «заказухе» в своем отношении.

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В 2023 году секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказался за отставку Васильева, чье видео с отдыха в Мексике появилось в Сети. Турчак заявил, что сподвигнуть парламентария к этому может «кувалда Вагнера» или «пинок» главы региона Романа Старовойта.

Сам Васильев заявил, что не готов сложить с себя полномочия. Он пояснил, что является депутатом свыше 20 лет и всегда избирался самовыдвиженцем. В связи с этим решение о его отставке должно приниматься избирателями. При этом Васильев добавил, что мнение секретаря генсовета ЕР для него «не пустой звук».

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