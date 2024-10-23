Россиянку заразили ВИЧ на маникюре

В Пскове женщина во время обследования случайно узнала, что у нее ВИЧ, которым ее заразили на маникюре. Об этом сообщает городская инфекционная клиническая больница.

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Сообщается, что женщина попала в больницу с другим заболеванием, однако во время стандартных обследований выяснилось, что у нее положительный тест на ВИЧ-инфекцию. Россиянка не подозревала о вирусе - никаких симптомов у нее на тот момент не было.

Эпидемиологическая служба провела расследование и выяснила, что заражение, предварительно, произошло по время процедуры маникюра, которую она регулярно делала. При этом женщина призналась, что никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.

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На данный момент россиянку выписали из стационара и направили к специалистам центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями. Она будет находиться под амбулаторным наблюдением и проходить необходимое лечение.