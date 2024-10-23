СМИ раскрыли, куда летал сбитый в Судане Ил-76

Источник в Силах быстрого реагирования заявил, что сбитый с Судане самолет использовался армией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

© Соцсети

По словам собеседника издания, самолет использовали для снабжения осажденного города Эль-Фашир. При этом он также добавил, что Ил-76 мог перевозить на своем борту оружие, продовольствие и боеприпасы. Он также считает, что воздушное судно подбили в тот момент, когда оно возвращалось из Эль-Фашира.

В Судане сбили грузовой самолет с россиянами на борту: главное

Ранее на западе Судана сбили грузовой самолет Ил-76, в экипаж которого могли входить россияне. Согласно имеющимся данным, он принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC — она базируется в ОАЭ и связана с Киргизией.