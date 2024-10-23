Тела погибших в Узбекистане россиян доставили в Москву

Тела погибших в ташкентской гостинице россиян доставили в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на мать умершей журналистки Инессы Паперной Людмила Паперная. По ее словам, самолет, осуществляющий транспортировку, уже приземлился в российской столице.

Уже встретили самолет, уже везут сюда, — приводит агентство слова женщина.

Приехавшая в отпуск в Узбекистан российская журналистка Инесса Паперная скончалась вместе с другом Максимом Радченко в ташкентском отеле «Караман палас». В соседнем номере обнаружено тело жителя Узбекистана. Предварительно, они отравились неизвестным веществом.

Ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов сообщил, что тела будут отправлены в Россию после завершения судебной экспертизы. По его словам, причины их смерти до сих пор неизвестны.

Людмила Паперная ранее рассказала, что последний раз она общалась с дочерью незадолго до ее смерти, 19 октября. Также она добавила, что целью поездки Инессы в Узбекистан являлся отдых, по ее словам, она никогда прежде не была в этой стране.

Криминалист, бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов считает очень малой вероятность, что россиян могли умышленно убить. По его словам, если бы это было так, то исполнители точно выбрали бы другой, «более надежный» способ.