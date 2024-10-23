В Баку убили актера сериала «граф Крестовский»

В Баку убили актера из сериала «граф Крестовский» Иосифа Ткача с женой Людмилой. Газета.Ru

«22 октября около 21:00 в полицию поступила информация об убийстве в Насиминском районе Баку Иосифа Зусьевича Ткача и его жены Людмилы Михайловны Ткач», - уточнено сообщением пресс-службы МВД страны. Российская газета

Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления 51-летний Ислам Хадиев. Мотивы убийства неизвестны. Проводится расследование. ТАСС