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В Баку убили актера сериала «граф Крестовский» с женой

В Баку убили актера из сериала «граф Крестовский» Иосифа Ткача с женой Людмилой. Газета.Ru

«22 октября около 21:00 в полицию поступила информация об убийстве в Насиминском районе Баку Иосифа Зусьевича Ткача и его жены Людмилы Михайловны Ткач», - уточнено сообщением пресс-службы МВД страны. Российская газета

Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления 51-летний Ислам Хадиев. Мотивы убийства неизвестны. Проводится расследование. ТАСС

В Баку убили актера сериала «граф Крестовский»
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