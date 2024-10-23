Похищавших девушек вымогателей задержали в Москве

«Лента.ру»: силовики задержали вымогателей, жертвами которых стали три девушки.

Полиция задержала вымогателей, которые насильно сажали девушек в машину и катали по Москве, угрожая насилием, пока жертвы не отдавали все имевшиеся у них деньги, а иногда даже брали микрозаймы. За всё время преступникам удалось заработать почти 400 тысяч рублей. Рассказываем подробности случившегося в нашем материале.

Что случилось

Двое мужчин придумали нестандартный способ разбогатеть. Они хватали девушек на улицах Москвы, насильно сажали в автомобиль и отбирали все деньги своих жертв, рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета (СК) России.

Что известно о жертвах

Всего от действий Руслана Карпенко и его товарища Казаченко, сообщает телеграм-канал «112», пострадали три москвички.

Неизвестные похитили женщину на ее же автомобиле под Саратовом

Первую девушку мужчины поймали в Большом Дровяном переулке. Когда из страха она «выкупила» свою жизнь за 157 тысяч рублей, её высадили у метро «Марксистская», после чего скрылись.

Вторую жертву приятели схватили на улице Щепкина и отпустили за 130 тысяч рублей.

Третий случай произошёл на улице Рабочей. Девушка отдала вымогателям 95 тысяч рублей.

Что сейчас

Личности нападавших удалось установить, а самих их задержать. Физического вреда девушкам они не причинили, однако моральный оценить сложно. В отношении мужчин возбудили дело по статьям «Похищение» и «Вымогательство». Следователи выясняют, не причастны ли они к другим аналогичным преступлениям.

В начале сентября жертвой вымогательства стал ветеран спецоперации. Житель Приморского края вернулся домой после службы, где получил ранение и остался без руки, но его проблемы на этом не закончились. Подробности истории здесь.