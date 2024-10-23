В Нижегородской области задержали россиянина за продажу взрывчатки

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области по подозрению в незаконной продаже взрывчатки. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу УФСБ по области.

Отмечается, что сотрудники ФСБ поймали задержанного с поличным — в момент, когда он получал оплату за проданные взрывчатые вещества. Против мужчины завели уголовное дело за попытку торговли опасными устройствами. В данный момент задержанный находится под подпиской о невыезде.

«Сотрудники УФСБ задержали злоумышленника в момент, когда он пытался забрать деньги за взрывчатку. Теперь нижегородцу грозит тюремный срок — против него завели уголовное дело за попытку торговли опасными устройствами. Нижегородский райсуд обязал мужчину на время следствия не покидать город», — сообщает источник.

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