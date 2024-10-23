Стала известна судьба нового фигуранта дела Долиной

Второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Дмитрия Леонтьева отправили в СИЗО до 22 декабря. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Вечерняя Москва

Отмечается, что именно он получил от певицы три миллиона рублей. 30 тысяч из этой суммы он оставил себе. Lenta.ru

О том, что Долина стала жертвой мошенников, появилась информация в августе. Аферисты убедили певицу в том, что якобы ее квартирой в Ксеньевском переулке заинтересовались преступники. В результате артистка продала жилье, а деньги от сделки перевела на «безопасный счет». Москва24