Появились первые кадры теракта в Анкаре. Видео и фотографии опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно, что террористы подъехали к входу в здание турецкой авиационной компании Tusaş на такси. Каждый из них держал в руках оружие, у одного можно увидеть автомат АКС-74У с глушителем. Сразу после того, как террористы зашли в здание произошел взрыв, а за ним последовали звуки стрельбы.

Предположительно, сначала террористы разделились на две группы. В первой смертник устроил взрыв у входа в здание, в результате чего погибли два охранника. Вторая группа из двух или трех человек прошла внутрь и взяла в заложники минимум десять человек.

Появились подробности теракта в Анкаре

По предварительной информации, в результате теракта погибли девять человек. На месте ЧП находятся отряды полиции.