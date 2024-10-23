В Ростовской области задержали мужчину, державшего на ферме рабов

Правоохранительные органы Ростовской области задержали мужчину, который держал рабов на ферме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно сообщению источника, мужчину зовут Радж Лиманский. На своей ферме он силой удерживал и принуждал к рабскому труду 18 человек, которые не получали за работу оплату и жили в ужасных условиях. Помимо этого источник сообщает, что мужчина «хотел, чтобы ему поклонялись».

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Против задержанного было заведено уголовное дело об по статье «Использование рабского труда». Теперь Лиманскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее полиция освободила из трудового рабства 18 человек с фермы под Ростовом-на-Дону.