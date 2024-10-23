Криминалист оценил версию с отравлением россиян в Ташкенте болотным газом

Смерть от болотного газа может наступить при условии, что в помещении скопилась очень большая его концентрация, поэтому вряд ли российские туристы в Узбекистане погибли от отравления именно этим веществом, сообщил NEWS.ru криминалист, экс-сотрудник РУБОП по городу Москве Михаил Игнатов. Он предположил, что отравить людей могло средство, которое используют для чистки бассейна.

Какая же должна быть концентрация болотного газа, чтобы умертвить человека? Тем более люди были не слабые, не больные, не пожилые, а средних лет. Возможно, это был не болотный газ, а какая-то химия, которую используют при чистке бассейнов, — сказал Игнатов.

Кроме того, по его словам, болотный запах имеет слабый, но неприятный запах, так что погибшие могли заметить его и открыть окна для проветривания. Игнатов предположил, что, скорее всего, отравляющее вещество не имело запаха, поэтому постояльцы гостиницы могли даже не понять, что дышат ядом.

Ранее один человек умер, еще десять были госпитализированы в Соединенных Штатах после отравления в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной стало заражение кишечной палочкой. Посетители кафе отравились «Роял Чизбургером».