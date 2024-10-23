Появились подробности теракта в Анкаре

В Анкаре у здания турецкой авиационной компании Tusaş произошел теракт. По предварительным данным, погибли три человека, пишет телеканал A haber.

В частности, погибли охранники, которые находились на КПП и первыми встретили нападавшего.

Очевидцы сообщают, что перестрелка после теракта продолжается, слышатся выстрелы из пистолетов и автоматов. На место ЧП приехали многочисленные отряды полиции.

В Анкаре прогремел взрыв

Напомним, что на предприятии делают дроны, модернизируют истребители, производят штурмовые вертолёты T129 ATAK и спутники разведки.

Министр внутренних дел Али Ерликая заметил, что есть погибшие и раненые. Он добавил, что общественность будет проинформирована о развитии событий.