Мигранты избили россиян лопатами из-за вопроса об укладке асфальта

Новосибирские мигранты избили местных жителей лопатами за претензии к укладке асфальта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Сообщается, что инцидент произошел на Горской улице. Местные жители сделали замечание дорожным строителям — те подняли уровень асфальтового покрытия, из-за чего находящемуся поблизости дому якобы грозит подтопление.

По мнению новосибирцев, рабочие не сняли старый асфальт. В ответ на замечания мигранты набросились на двоих местных жителей, угрожая им расправой. Угрожали иностранцы и прибывшим на место полицейским. Один из пострадавших получил сотрясение мозга. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Ранее мигранты толпой избили мужчину на костылях в Нижнекамске (Татарстан).