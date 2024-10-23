Британский дипломат толкнул российского журналиста в аэропорту Внуково

Заместитель британского посла в России Том Додд толкнул российскую корреспондентку и вырвал бейдж у другого журналиста в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Додд прибыл во Внуково, чтобы встретить главу Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD, подразделение МИД Британии) Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси.

В аэропорту Додда окружили журналисты и он резко повел себя с ними: видео SHOT демонстрирует, как дипломат отрывает от шнурка бейдж, висящий на шее одного из журналистов. Затем Додд оттолкнул корреспондентку с микрофоном, пытавшуюся задать ему вопрос.

Как отмечает SHOT, Аллан и Фасси приехали в Москву, чтобы проинспектировать работу посольства после недавних проблем. В сентябре шестеро британских дипломатов были лишены аккредитаций на основании документов, предоставленных ФСБ, и «в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона».

В ФСБ заявили, что спецслужба добивается досрочного прекращения командировок в Россию британских дипломатов, в действиях которых есть признаки разведывательно-подрывной работы.