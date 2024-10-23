Интервалы движение поездов в столичном метро увеличены из-за человека на путях

Человек упал на железнодорожные пути на восточном участке Калининской линии столичного метрополитена. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

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— На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Позднее в пресс-службе дептранса добавили, что на Калининской линии нет движения от станции «Новогиреево» до «Марксистской». При этом в обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

Ранее, 16 октября, человек упал на рельсы на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. В результате этого были увеличены интервалы движение поездов в метро. Спустя время движение вернулось к штатному расписанию