Уволенный из-за педофильского скандала учитель нашел работу в другой школе

Нижнем Новгороде из школы № 73 уволили учителя ОБЖ, которого в прошлом учебном году в другом учебном учреждении уличили в интимной переписке со школьницами, сообщает телепрограмма «Кстати». В прошлый раз педагога никак не наказали, а лишь попросили уволиться по собственному желанию. Прокуратура провела проверку, но это не помешало мужчине вновь начать работать в детьми.

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На новом месте учитель снова начал писать школьницам: он спрашивал у девочек, когда у них начались месячные и в каких трусах они предпочитают ходить. По словам матери одной из пострадавших, когда ее дочь перестала отвечать педагогу на скабрезные сообщения в Telegram, он начал третировать ее на уроках.

Писал мальчикам и девочкам, как вести своего во время полового акта. <...> Моя дочь, когда перестала ему отвечать на определенные эсэмэски, он начал гнобить ее в школе. На весь класс говорил: «Тебе слабо с собой что-то сделать, чтобы умереть? А если умрешь, то к тебе на могилу никто не придет, плакать не будет, потому что ты никчемная», — рассказала мать ученицы девятого класса.

Журналисты «Кстати» настигли учителя вечером перед родительским собранием у школы. В присутствии родительницы педагог стушевался, но признал, что зря писал девочкам сообщения про трусы.

Наверное, это была неправильная моя позиция. Зачем я это спрашивал? Данную ситуацию прокомментировать не могу, — заявил мужчина.

В разговоре с NN.RU педагог заявил, что отказался от идеи самоубийства, поскольку воспитывает четверых детей. Он добавил, что школьники снимали его на видео с 1 сентября. Из-за этого он полагал, что против него что-то замышляют.

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