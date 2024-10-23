Бывшего актера Русского драмтеатра и его жену убили в Баку

Бывший актер Азербайджанского Государственного академического русского драматического театра Иосиф Ткач и его жена были убиты в Баку. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в МВД республики.

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— 22 октября около 21:00 (20:00 по московскому времени — прим. «ВМ») в полицию поступила информация об убийстве в Насиминском районе Баку Иосифа Зусьевича Ткача 1939 года рождения и его жены Людмилы Михайловны Ткач 1944 года рождения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что был задержан подозреваемый в совершении преступления — 51-летний Ислам Хадиев. Другие подробности не раскрываются, передает ТАСС.

В конце августа стало известно, что врач Марк Чавес, обвиняемый по делу о гибели американского актера Мэттью Перри, признал свою вину по одному пункту обвинения. Адвокат медика Мэттью Биннингер отметил, что врач делает все возможное, чтобы сотрудничать с полицией, и раскаивается в содеянном.