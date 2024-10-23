Немецкая пиццерия добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить продажи

Пиццерия в немецком Дюссельдорфе добавляла кокаин в свою пиццу, чтобы увеличить число продаж. Правоохранительные органы начали расследование этого дела после того, как инспекторы по контролю за продуктами питания сообщили о подозрительно высоких продажах кафе.

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Менеджеры кафе, узнав, что за ними ведут слежку, на глазах офицеров выбросили пакет с наркотиком. По данным полиции, в ресторане было найдено 1,6 килограмма кокаина и 268 тысяч евро наличными.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов арестовали троих сотрудников пиццерии, включая их руководителя. Также они провели обыски в домах 12 подозреваемых. Менеджер ресторана был задержан при попытке скрыться из страны, передает Sky News.

В штате Калифорния, США, скорая помощь приехала к ученикам средней школы, которые съели мармеладных мишек с неизвестным веществом, отчего начали испытывать странные ощущения. Медицинская сестра испугалась, что дети могли случайно принять наркотики, поэтому вызвала скорую помощь.

Некоторые продукты могут вызвать зависимость. В частности, такими свойствами обладают сахар и кофеин, а также фастфуд и сладкие газированные напитки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.