Трех подростков обвинили в поджоге Ту-22М под Иркутском

В Иркутской области троих подростков обвиняют в попытке поджога двух бомбардировщиков Ту-22М. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, молодые люди собирались проникнуть на военный аэродром в Усольском районе и поджечь бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие. Их задержали еще в прошлом месяце — 18 сентября. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутской области задержали троих подростков за поджог счетчика электроэнергии на перегоне «станция Иркутск-пассажирский — остановочный пункт Академическая» Восточно-Сибирской железной дороги. Оборудование было уничтожено. По версии следователей, они совершили данный теракт за деньги, которые им пообещали украинские спецслужбы.