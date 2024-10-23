Мать погибшей в Узбекистане журналистки Паперной назвала возможную причину ее смерти

Мать российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в Узбекистане, назвала возможную причину ее смерти. Lenta.ru

Любовь Паперная заявила, что окончательная причина гибели ее дочери не названа. Предварительно, журналистка могла отравиться газом. Мать Паперной также добавила, что последний раз она общалась с дочерью 19 октября — накануне ее смерти. Паперная добавила, что журналистка прилетела в Узбекистан отдыхать. «Первый раз летала в Узбекистан», — рассказала она. ТАСС

22 октября стало известно, что Паперная и ее друг были найдены мертвыми в отеле «Караман палас» в Ташкенте. Возможной причиной их гибели мог стать газ, попавший в вентиляцию после чистки бассейна. Отель опечатан, в нем проводится проверка. News.ru