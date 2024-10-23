$96.59+0.50104.87+0.46
Почта

Мать погибшей в Узбекистане российской журналистки назвала возможную причину ее смерти

Мать российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в Узбекистане, назвала возможную причину ее смерти. Ее слова приводит ТАСС.

Мать погибшей в Узбекистане российской журналистки назвала возможную причину ее смерти
© ТАСС

Любовь Паперная заявила, что окончательная причина гибели ее дочери не названа. Предварительно, журналистка могла отравиться газом.

Мать Паперной также добавила, что последний раз она общалась с дочерью 19 октября — накануне ее смерти. Паперная добавила, что журналистка прилетела в Узбекистан отдыхать. «Первый раз летала в Узбекистан», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что тело Паперной и ее друга, также погибшего в гостинице в Узбекистане, отправят в Россию. Отмечалось, что это произойдет после завершения судебной экспертизы.

22 октября стало известно, что Паперная и ее друг были найдены мертвыми в отеле «Караман палас» в Ташкенте. Возможной причиной их гибели мог стать газ, попавший в вентиляцию после чистки бассейна. Отель опечатан, в нем проводится проверка.

Происшествия
Узбекистан
3