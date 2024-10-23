Отель в Ташкенте, где погибла журналистка из РФ, частично опечатан

Ташкентский отель, где погибли журналистка из РФ Инесса Паперная и ее спутник, в настоящий момент частично опечатан, там идет ремонт. На одной из дверей висит табличка с сообщением от участкового и председателя районного комитета о том, что гостиница закрыта, передает корреспондент ТАСС.

Само двухэтажное здание находится недалеко от центра узбекской столицы. Судя по внешнему виду, оно возведено недавно и явно не достроено. Внутри проводятся отделочные работы. Первый этаж здания завален мешками со стройматериалами и упаковками с новой мебелью.

Согласно информации в сервисе бронирования жилья "Суточно.ру", на этом месте располагается мини-отель на 10 номеров. Предлагается даже зарезервировать один из них. Не разрешено селиться с детьми от года до семи лет. Указывается, что здание возведено в 2024 году.

По архивным фото, размещенным интернете, видно, что на месте здания раньше находился банный комплекс с бассейном, парилкой и комнатой отдыха. Однако сейчас на "Суточно.ру" нет информации, что в отеле работает бассейн. Отсутствие бассейна подтвердил и строитель, с которым поговорил корреспондент ТАСС, а также сотрудники автосервиса, который примыкает к отелю. По их словам, никаких постояльцев в гостинице они не видели.