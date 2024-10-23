Стала известна предварительная причина смерти россиян в отеле в Ташкенте

Россияне умерли в отеле в Ташкенте, по предварительным данным, из-за отравления газом. Об этом в среду, 23 октября, рассказала мать погибшей в отеле Инессы Паперной Любовь.

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— Пока еще нет информации о заключительной причине. Предварительно, отравление газом, — сообщила Любовь Паперная.

По ее словам, последний раз она общалась с дочерью перед ее смертью 19 октября. Паперная также отметила, что ее дочь была там в отпуске.

— Поехала туда сама, отдохнуть. Первый раз летала в Узбекистан, — сказала собеседница ТАСС.

Российская журналистка Инесса Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в отеле в Ташкенте. Женщина работала в издании «Лента» и журнале «Профиль». Журналистка вместе со своим спутником остановилась в отеле «Караман палас».

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В гостинице Ташкента умер гражданин Узбекистана, находившийся в другом номере, сообщает местная прокуратура. До этого было известно, что в отеле скончалась Паперная и ее знакомый.

Тела двух скончавшихся в гостинице в Ташкенте россиян, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправлены авиарейсом на родину. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в генпрокуратуре Узбекистана.