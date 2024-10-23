Эскалатор «зажевал» руку ребенку на станции метро в Петербурге

В петербургском метро эскалатор «зажевал» руку четырехлетнему мальчику. Как сообщает Telegram-канал Shot, ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел минувшим вечером на станции «Площадь Восстания». Мальчик вместе с родителями ехал на эскалаторе, когда его левая рука попала в подъемный механизм — его детали переломали ребенку два пальца. Врачи скорой помощи отвезли пострадавшего в состоянии средней тяжести в педиатрический университет.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена, ребенок упал, когда спускался на станцию. Там уточнили, что мальчик был с отцом, который не следил за своим сыном на эскалаторе.

Напомним, что в январе на станции «Петроградская» эскалатор зажевал куртку пассажирки, которая сидела на его ступеньках в нарушение правил. Механизм остановил оператор, но, как отмечали в пресс-службе подземки, «не оперативно».