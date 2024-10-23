Российский актер и его супруга найдены мертвыми в Азербайджане

В Баку найден труп 85-летнего актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Зусьевича Ткача и его 80-летней супруги Людмилы Михайловны Ткач. Убийство произошло в Насиминском районе. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний Ислам Хадыев, пишет Report RU со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщает Qafqazinfo, тела супругов с множественными ранениями были обнаружены около 21:00 в собственной квартире, расположенной на улице Гусейнбалы Алиева, 4, недалеко от станции метро «Мемар Аджеми». Отмечается, что у пожилого мужчины было перерезано горло, а его жена скончалась от сильного удара по голове.

Ранее стало известно, что тела погибших в ташкентской гостинице россиян будут отправлены в Россию после завершения судебной экспертизы. Причины их смерти до сих пор неизвестны. В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту их смерти. В том же отеле был найден мертвым гражданин Узбекистана 1976 года рождения — спутник российской журналистки. Предполагалось, что постояльцы могли скончаться от газовый испарений при чистке бассейна.