Накормившая грудничка борщом россиянка получила срок

Суд приговорил к семи месяцам ограничения свободы жительницу Амурской области, накормившую младенца борщом, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов. Семимесячный мальчик в результате обеда скончался в больнице.

Как рассказали в ведомстве, женщина ненадлежащим образом ухаживала за своим сыном, в результате чего он заболел острым гастроэнтеритом. Состояние ухудшил обед, состоящий из борща на бульоне из свинины, хлеба и пакетированного сока. Увидев, что у малыша затруднено дыхание и нарушено сознание, она не стала вызывать скорую помощь, а сама отнесла ребенка к педиатру. Мальчика госпитализировали, однако спасти не смогли.

Против женщины завели уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Амурчанку приговорили к семи месяцам ограничения свободы. Ей запрещено изменять место жительства без согласия спецгосоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания, выезжать за пределы Белогорского муниципального округа.

До этого стало известно, что жительница Ростова-на-Дону, которая убила свою восьмимесячную дочь, попросилась на СВО. Женщина хочет отправиться в зону специальной операции в качестве медика.