Героя мема про «борщик с капустой» Литвинкова обокрали на ВДНХ

Интернет-знаменитость Никиту Литвинкова обокрали на ВДНХ. Как сообщает Telegram-канал Baza, у него похитили карту, пока он играл на аккордеоне.

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30-летний Литвинков приехал на ВДНХ 12 октября — он расположился у входа в музей Космонавтики и стал играть для прохожих. Спустя несколько часов блогер заметил странные СМС-сообщения о списании средств с карты, при том, что сам он в этот момент ничего не покупал. Литвинков сунул в руку карман и понял, что карты там нет.

Полицейским он объяснил, что последний раз видел карту, когда оплачивал проезд. Возбуждено уголовное дело. Нанесенный ущерб составил 7177 рублей.

Напомним, что Литвинков стал известен после видео, в котором он описывал меню школьной столовой. Его фраза про «борщик с капусткой, но не красный» стала мемом, а сам ролик завирусился в социальных сетях.

В мае Литвинков попал в миграционную тюрьму в Таиланде из-за просрочки выезда из страны почти на 150 дней. В общей сложности он пробыл под арестом почти две недели, в результате вернувшись в Россию в июне.