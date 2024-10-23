СМИ узнали о новом фигуранте в громком деле экс-адвоката Пашаева

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в 95-м стрелковом полку сообщает, что в Донецке по уголовному делу экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали военнослужащего Фаина Гасанова. По информации канала, он был сослуживцем бывшего юриста, его уже доставили в Москву на допрос.

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SHOT пишет, что задержанный является «правой рукой» командира полка Виктора Москаленко (позывной Сид) и земляком Пашаева. По информации источника канала, мужчины на службе сдружились. Как отмечают авторы публикации, следствие полагает, что экс-юрист через подельника предлагал поехавшим на СВО заключенным отсидеться в тылу за деньги.

По данным SHOT, сейчас сотрудники военно-следственного управления СКР допрашивают бойцов. Как пишет канал, следователи интересуются, в каком пункте временной дислокации он находился, сколько людей оставил в тылу и знал ли о его схемах командир.

До этого стало известно, что отказавшегося сотрудничать со следствием Пашаева проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Ранее экс-юристу предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 млн рублей, ему грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, юрист обещал мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею за деньги освободить его жену из СИЗО.

Знакомая с адвокатом доброволец Наталья Хим ранее рассказала, что Пашаев не участвовал в боях на передовой линии фронта. Адвокат отправился на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. Девушка отметила, что он во время службы «решал вопросы». Юрист, по ее словам, пытался «как-то медийно раскручивать батальон», приводил спонсоров и гуманитарщиков.