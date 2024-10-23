В Москве задержали планировавшего стать террористом иностранца

В аэропорту в Москве силовики задержали иностранного гражданина, который планировал вступить в террористическую организацию в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что иностранец поддерживал радикальные идеи ислама. Мужчина смотрел в интернете видео боевых сцен, в которых участвовали международные террористические организации. Однажды в мессенджере он написал члену такой организации и попросил его помочь разработать маршрут, чтобы вступить к ним. Мужчине посоветовали купить билет в Стамбул, а затем пересечь границу между Турцией и Сирией.

Обвиняемый последовал совету, но в московском аэропорту его поймали российские правоохранители. В данный момент задержанный находится в СИЗО, он признал вину.

21 октября СК России сообщил, что жителей Алтайского края подозревают в вербовке людей в террористическую и экстремистскую организации. По версии следствия, мужчина из Барнаула приехал в регион два года назад и стал склонять граждан к террористической деятельности. Сам он к тому моменту уже являлся приверженцем экстремистских взглядов.