В США случилось массовое отравление в McDonald's

В США 49 человек заразились кишечной палочкой в ресторанах быстрого питания McDonald's. Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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«Заболели 49 человек из 10 штатов. Большинство заболевших из Колорадо (27) или Небраски (9). 10 человек были госпитализированы», — отмечается в сообщении.

Один пожилой человек в Колорадо не выжил, уточнили в Центре. У одного ребенка развился гемолитико-уремический синдром.

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Большинство пострадавших рассказали, что ели в McDonald's гамбургер «Роял Чизбургер». Конкретный ингредиент, связанный с отправлением, пока не определили, но исследователи предполагают, что это нарезанный лук и говяжьи котлеты.

McDonald's уже сообщил, что сотрудники компании заранее изъяли из магазинов в перечисленных штатах нарезанный лук и говяжьи котлеты, используемые для гамбургеров.

В октябре сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром с мальтитом в составе. Это зефир «Классический, а также «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». После отравления сладость сняли с продажи, а фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald's.