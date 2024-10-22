Самолет вернулся в Тюмень из-за проблем в кабине пилотов

Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Уфу 22 октября был вынужден вернуться в Рощино. Такое решение экипаж принял из-за высокого давления в кабине пилотов. О произошедшем сообщает telegram-канал Aviaincident.

«22.10.2024, рейс Тюмень (Рощино) — Уфа. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘. Принято решение о возврате в аэропорт вылета из-за высокого давления в кабине“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сигнал срочности и бедствия борт не объявлял. Также отсутствовало предупреждение об опасности.

Ранее в Тюмени был задержан вылет рейса в Сургут авиакомпании Utair. Самолет вылетел на пять часов позже запланированного времени.