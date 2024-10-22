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В Кольцово ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Екатеринбурга ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Кольцово.

«Самолет госавиации» выкатился за пределы ВПП в Екатеринбурге
© РИА Новости

Решение обусловлено тем, что за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился «самолет госавиации», пояснили в пресс-службе.

Службы аэропорта вводят в работу вторую взлетно-посадочную полосу, уточнили в Кольцово.

Ряд лайнеров направлен на запасные площадки, также отложен вылет нескольких рейсов.

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