«Самолет госавиации» выкатился за пределы ВПП в Екатеринбурге

В аэропорту Екатеринбурга ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Кольцово.

Решение обусловлено тем, что за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился «самолет госавиации», пояснили в пресс-службе.

Службы аэропорта вводят в работу вторую взлетно-посадочную полосу, уточнили в Кольцово.

Ряд лайнеров направлен на запасные площадки, также отложен вылет нескольких рейсов.