Москвич отомстил писателю за роман о своей  жене

Топ-менеджер из Москвы Андрей Лапицкий узнал в героине книги свою жену и пошел разбираться с писателем — первым секретарем Гильдии драматургов России Вадимом Федоровым, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, несколько лет назад Федоров был председателем в одном из элитных ТСЖ и по работе часто контактировал с ЖКХ. Покинув должность, он написал о своем опыте в фельетоне, который вошел в книгу «Роман с ЖКХ». Среди героев там была некая Наденька Дурова.

— Ну говорите же быстрее, говорите, — попросила самый молодой член нашего правления Наденька Дурова. Она представляла собой нежное создание с доверчиво распахнутыми огромными глазами на румяном личике. Лет, правда, этому созданию было примерно 40 или даже 45, — приводит отрывок из фельетона Baza.

Несмотря на то что Федоров поменял имя героини, Лапицкий все же узнал в ней свою супругу. Мужчина решил разобраться с писателем, и после нескольких словесных перепалок они подрались. В схватке победу одержал литератор. После нее на Федорова возбудили уголовное дело: осудили за причинение вреда здоровью средней тяжести и назначили 1,5 года ограничения свободы.

Лапицкий, в свою очередь, отправился в реабилитационный центр — по словам мужчины, этот конфликт выбил его из колеи, добавляет Baza. После лечения москвич потребовал с писателя компенсацию в 2,4 млн рублей. Как сообщил Telegram-каналу адвокат Лапицкого, Федорова приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы с ограничениями, установленными судом. При этом версия литератора о произошедшем, высказанная им в Сети, полностью опровергается решением мирового суда, резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что заслуженного педиатра России избивает и грабит собственный внук. По данному факту возбудили уголовное дело. Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, два года 88-летняя женщина ходит с синяками и просит милостыню на хлеб, поскольку всю ее пенсию пропивает родственник, а недавно мужчина ударил бабушку камнем в висок, и теперь у нее сотрясение и нет левого глаза.