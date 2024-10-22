Сестра умершего в отеле Ташкента россиянина назвала версию его смерти бредом

Сестра Максима Радченко, которого вместе с журналисткой Инессой Паперной нашли мертвыми в ташкентском отеле, назвала официальную версию их смерти бредом. Свое мнение на этот счет она высказала в беседе с «Подъемом».

Напомним, что тела Паперной и Радченко обнаружили в ванной гостиницы «Караман палас» в Ташкенте 20 октября. По словам сестры россиянина, они должны были вернуться в Москву вечером того дня, однако с самого утра до них невозможно было дозвониться и в отеле было принято решение вскрыть номер. Там их обнаружили уже мертвыми, Паперна лежала на Радченко.

«В итоге позвонили из отеля. Первая их версия была, что у него был приступ эпилепсии, она подбежала к нему, поскользнулась, упала, ударилась и умерла. Нас это удивило, потому что это какой-то сериал: как нужно упасть? Какой-то бред. У него была эпилепсия, но он всю жизнь на таблетках, и приступов не было никогда, никогда не было никаких проблем. Потом была версия про наркотики, что вот раз в ванной тела — значит, наркоманы. А никто из них вообще никогда ничего не употреблял», — рассказала она.

Затем этажом ниже нашли тело гражданина Узбекистана 1976 года рождения, который оказался чиновником газовой службы, и появилась еще одна версия случившегося, добавила сестра Радченко.

«Типа покушение на него, его отравили, и вот по вентиляции попало к ним», — указала она.

Через время появилась официальная версия гибели россиян — ею выдвинули судебные медики, которые пришли к выводу, что смерть Паперны и Радченко наступила в результате «отравления неустановленной этиологии». Предполагается, что они задохнулись болотным газом, когда ночью в отеле чистили бассейн. Сестра Радченко назвала эту версию бредом. Она пояснила, что знакомые, которые приезжали туда не увидели там никакого бассейна.

На данный момент тела россиян готовят к транспортировке, ожидается, что их доставят в Москву 23 октября.