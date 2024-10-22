В Москве арестовали мигрантов по делу об изнасиловании соотечественницы

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО четырёх граждан Узбекистана за изнасилование соотечественницы в парке.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Хайитову Ш.У. у., Райимбердиеву А.Р. у., Боймаматову Б.Б. у., Мусурмонову Р.Х. у. избрана мера пресечения каждому в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 20 декабря 2024», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее троих мигрантов из Таджикистана лишили приобретённого российского гражданства в Хабаровском крае, они должны покинуть Россию.