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Раскрыты подробности задержания бывшего замгубернатора Брянской области

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко был задержан с поличным при получении взятки. Такие подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Раскрыты подробности задержания бывшего замгубернатора Брянской области
©  Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

По данным агентства, взятку экс-чиновнику передал бизнесмен, который дал против него показания.

О заключении Петроченко под стражу стало известно 16 октября. Ему вменяют часть 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Месяцем ранее управление ФСБ по Брянской области начало проверку в отношении бывшего замгубернатора. Инициатором проверки стал глава региона Александр Богомаз.

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