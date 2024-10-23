Тела погибших в Узбекистане россиян отправят на родину после судмедэкспертизы

Тела погибших в ташкентской гостинице россиян будут отправлены в Россию после завершения судебно-медицинской экспертизы. Журналистка Инесса Паперная и ее спутник, а также гражданин Узбекистана погибли в гостинице в результате «отравления неустановленной этиологии». Они могли отравиться болотным газом, который попал в вентиляцию отеля во время чистки бассейна.

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Тела погибших в ташкентской гостинице россиян Инессы Паперной и Максима Радченко отправят домой только после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.

Журналист Паперная задохнулась болотным газом после чистки бассейна в Ташкенте

«Дата отправки тел погибших граждан России зависит от сроков проведения судебно-медицинской экспертизы», — сказал представитель генпрокуратуры, добавив, что необходимо провести целый ряд процедур для определения точной причины смерти.

Как сообщают СМИ, погибшие могли отравиться метаном, который попал в вентиляцию гостиницы во время чистки бассейна.

Что случилось

20 октября тела трех человек нашли в гостинице «Караман палас» в Мирабадском районе Ташкента. Это были двое граждан России — журналистка Инесса Паперная 1977 года рождения, сотрудничавшая с интернет-изданием «Лента.ру» и журналом «Профиль», и ее спутник Максим Радченко 1979 года рождения. В другом номере обнаружили тело гражданина Узбекистана 1976 года рождения.

По словам представителя генпрокуратуры, судебные медики пришли к выводу, что смерть наступила в результате «отравления неустановленной этиологии».

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 186 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее человеческие жертвы»). Виновным грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения. Гостиницу закрыли на время следствия.

По информации Telegram-канала Baza, Инесса Паперная приехала со спутником в Узбекистан в отпуск. Вечером 20 октября ей пришла посылка. Сотрудники отеля не смогли дозвониться до постоялицы, на стук в дверь тоже никто не ответил. Решили вскрыть номер, где и обнаружили два тела. Позже в ванной комнате номера этажом ниже нашли третье тело.

Погибшие могли отравиться газом, который попал в вентиляционную систему. В ночь на 20 октября в отеле чистили бассейн — вероятно, газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной.

Той же версии придерживается отец погибшего друга Паперной. Он рассказал RT, что тела россиян нашли в ванной. По его словам, в день их смерти сотрудники отеля действительно проводили некие работы с очисткой бассейна, из-за которых в вентиляцию попал болотный газ (метан), образующийся в результате гниения в воде органических веществ.