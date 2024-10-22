Владелец бутовских коз сделал заявление после суда

Владелец бутовских коз — Валерий Аникеев — после заседания суда, где решался вопрос о его животных, угостил журналистов козьим молоком возле здания суда. Кадрами делится Telegram-канал «Это Москва».

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Напомним, что в московском Южном Бутове местные жители неоднократно жаловались на гуляющих среди многоквартирных домов коз, которые оставляют за собой экскременты и залезают на автомобили. Их хозяином является Аникеев. В августе 2024 года на него в суд подал Комитет по ветеринарии Москвы.

Сегодня, 22 октября, Зюзинский районный суд вынес решение по его делу, запретив пенсионеру держать коз у себя во дворе до выполнения требований закона «О ветеринарии» и ветеринарных правил. В частности, Аникеева обязали установить ограждения для животных, провести дезинфекцию и установить антибактериальные ванны.

Пенсионер пообещал выполнить все предписания суда, однако заявил, что продолжит и дальше отпускать коз гулять по району. Кроме того Аникеев принес с собой на заседание козье молоко собственного производство, тем самым сдержав свое слово данное на прошлом слушании. Он угостил им журналистов прямо перед зданием суда, а также предложил им основать совместный бизнес по производству сыра из молока бутовских коз.