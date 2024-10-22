Мужчине отрезали ухо на улице в Мытищах

Полиция ищет трех налетчиков, которые в подмосковных Мытищах напали на случайного прохожего возле торгового центра, повалили на землю, избили и отобрали деньги. Кроме того, хулиганы отрезали жертве ухо. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября, у торгового центра на Осташковском шоссе, возле ЖК «Мытищи Лайт».

После акции злоумышленники на глазах прохожих сели в серебристый «Шевроле» и уехали.

Врачи диагностировали у пострадавшего ампутацию левого уха и ушиб темени. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ЧП, разыскивают налетчиков.

Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали 46-летнего мужчину за стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава» в подмосковных Мытищах.