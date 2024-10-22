Основательницу "Андерсон" Татулову оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Таганский суд Москвы назначил штраф в размере 40 тысяч рублей основательнице сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой (признана в РФ иностранным агентом) за нарушение закона о деятельности иноагентов. Об этом сообщает ТАСС.

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В суде уточнили, что предпринимательницу признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (Осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента).

Татулову внесли в реестр иностранных агентов 5 апреля. Вместе с ней иноагентами были признаны писатель Михаил Веллер (признан в РФ иностранным агентом), «Российское социалистическое движение» (признано в РФ иностранным агентом), «Институт нейрокогнитивных исследований» (признан в РФ иностранным агентом). По версии Минюста, она публиковала посты с критикой специальной военной операции в социальных сетях, а также за оказание информационной помощи другим иноагентам.

Известно, что Татулова проживает за пределами РФ.

До этого журналистка РБК Анна Захарова сообщила, что получила угрозы от основательницы сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой из-за непонравившихся формулировок в статье.