Чудом спасшегося от урагана одноногого мужчину арестовали в США

Одноногого моряка Джозефа Малиновски, которому удалось спастись от урагана «Милтон», арестовали за отсутствие регистрации и прав на водный транспорт, а также за отсутствие туалета на лодке, в которой он пережил шторм, передает People. Отмечается, что отсутствие системы утилизации отходов «создает угрозу для здоровья населения».

По данным издания, за несколько дней до начала катаклизма 54-летний моряк сказал, что не собирается эвакуироваться. Он действительно пережил шторм и был уверен, что выжил благодаря помощи высших сил. Малиновски был арестован в городском парке Тампы, штат Флорида. Несколько раз полицейские просили его покинуть парк, где он пришвартовался на своем катере, но он не обращал внимания на их просьбы.

У мужчины конфисковали лодку, а его самого доставили в тюрьму. При оформлении документов Малиновски записали как «звезду TikTok». У задержанного уже есть опыт общения с законом: в 2022 году он отсидел шесть месяцев в тюрьме за то, что ударил сотрудника правоохранительных органов.

Ранее глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевина Гатри передавал, что ураган «Милтон» разрушил около 125 домов во Флориде. По его словам, больше всего пострадали жилые комплексы для пожилых людей. Восточное побережье штата пережило значительную активность торнадо.