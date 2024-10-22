СК хочет арестовать мужчину, который забил до смерти знакомого в Москве

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего на западе Москвы. Он до смерти забил своего знакомого на улице. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

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— 20 октября 2024 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь в бытовом помещении вблизи улицы Веерной в городе Москве, на почве личных неприязненных отношений нанес множество ударов по голове своему знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчину задержали и предъявили ему обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее во вторник, 22 октября, был задержан экс-глава управления Федеральной миграционной службы России по Самарской области Игорь Дахно по делу бывшего главы ГУ МЧС по региону генерал-майора Олега Бойко. Он фигурирует в деле о получении взятки в особо крупном размере.