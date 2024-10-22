На месте смерти российской журналистки в Ташкенте нашли еще одно тело

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов заявил, что на территории отеля «Караман палас» в Ташкенте обнаружили третье тело — ранее там погибла российская журналистка Инесса Паперная и ее друг. Об этом сообщает «Газета.uz».

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По его словам, новым погибшим оказался гражданин Узбекистана, тело которого обнаружили в ванной комнате номера, который тот снимал. Согласно предварительным данным, его смерть также вызвана отравлением неизвестной этиологии.

Шамсутдинов добавил, что по факту смерти трех человек было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 186 Уголовного кодекса — «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В данный момент на месте происшествия ведутся следственные действия.

Названа возможная причина гибели российской журналистки в Ташкенте

Ранее в ташкентском отеле погибла российская журналистка Паперная и ее друг.