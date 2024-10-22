Мужчина с сайта знакомств изнасиловал девушку в Москве

В Москве мужчину, который познакомился с девушкой на сайте знакомств, заподозрили в ее изнасиловании. Об этом сообщает СУ СК России по столице.

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По версии ведомства, мужчина познакомился с девушкой не позднее 17 октября на одном из сайтов знакомств. Он предложил ей встретиться, и та согласилась, однако во время прогулки злоумышленник затащил ее в подъезд жилого дома, расположенного на Митинском переулке, и изнасиловал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, сейчас с ним проводятся следственные действия. Мужчине планируют предъявить обвинение и ходатайствовать о заключении под стражу.

До этого в Ноябрьске мужчина изнасиловал новую знакомую в парке и украл ее телефон. Потерпевшая смогла сбежать, возбуждено уголовное дело.