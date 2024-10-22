Прокурор запросил водителю утонувшего в Мойке автобуса почти семь лет колонии

На судебном процессе в Санкт-Петербурге гособвинитель запросил наказание в виде почти семи лет колонии общего режима водителю утонувшего в реке Мойка автобуса. Газета.Ru

«В прениях прокурор просил суд назначить Курбонову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет десять месяцев в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на два года 11 месяцев», — говорится в сообщении. RT на русском

Сторона защиты просила суд при назначении наказания учесть все смягчающие обстоятельства и назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным лишением свободы, применив нормы Уголовного кодекса о более мягком наказании, чем предусмотрено законом за совершенное преступление. Курбонов в последнем слове полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также принес извинения семьям погибших пассажиров и попросил у них прощения. По словам водителя, к трагедии привело то, что он фактически не имел отдыха между рабочими сменами. ТАСС