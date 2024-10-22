Мужчина сгорел заживо из-за чрезмерной любви к увлажняющему крему

В Ирландии мужчина погиб в результате пожара в собственном доме, к быстрому распространению которого привело чрезмерное использование увлажняющего крема. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило Metro.

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Согласно СМИ, бывший заключенный Юджин Макки был найден мертвым на полу спальни в своем доме в Твинбруке прошлым летом. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что источником пожара стала кровать. Макки либо заснул, покуривая сигарету, либо уронил зажженную сигарету на кровать.

Кроме того, Макки использовал много увлажняющего крема, поэтому простыни и матрас были покрыты кремом. Это привело к быстрому распространению огня. Причиной смерти стало отравление угарным газом, передает издание.

Донор органов внезапно пришел в себя на операционном столе, где планировалось удалить его сердце. Выяснилось, что несколько врачей ввели Гуверу седативные препараты, что создало ложное впечатление о его смерти. После этого инцидента некоторые сотрудники клиники были уволены.

Два года назад мужчину, заснувшего на скамейке, приняли за труп и уже начали оформлять. Однако в какой-то момент он упал со скамейки и «воскрес». Позже Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проводила проверку из-за произошедшего инцидента.