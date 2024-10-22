Суд в РФ арестовал семь солдат ВСУ за стрельбу по жителям Курской области

Российский суд заключил под стражу семерых задержанных в Курской области украинских солдат, которых обвиняют в стрельбе по мирным жителям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

СК возбудил дело на военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады теробороны ВСУ Олега Вовка, Анатолия Волошина, Сергея Караева, Владимира Аршулика, Андриана Кульбабы и Зиновия Сигерича.

По версии следствия, в начале августа 2024 года украинские солдаты, находясь в Кореневском районе Курской области, открыли огонь по солдатам ВС РФ, а также мирным жителям Снагости, Комаровки и Краснооктябрьского. Поводом для этого стало желание «причинить ущерб деятельности органов госвласти» и добиться «устрашения населения».

Накануне двух других солдат ВСУ, Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, арестовали за преступления в Курской области. Предполагается, что мужчины пересекли государственную границу России и неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.