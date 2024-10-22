Спевшему о ненависти к русским участнику рэп-батла дали срок

В Москве 18-летнему уроженцу Красноярского края Исламу Закирову дали год и восемь месяце колонии общего режима за публичные действия, направленные на разжигание ненависти к группе лиц русской национальности. Об этом во вторник, 22 октября, в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, 18 ноября 2023 года молодой человек, выступая в одном из баров в проезде Якушина публично призвал к насильственным действиям и ненависти к русскому населению, зная, что запись его выступления попадет в интернет и будет доступна многим. Речь идет о рэп-батле, где Закиров, известный под именем «Рецедив», высказывался негативно о русских.

Вскоре после задержания рэпер принес извинения. Их в своем Ирина Волк.

В сентябре Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга дал 3,5 года колонии общего режима ММА-блогеру Амиду Юсубову. Он опубликовал пост о ненависти к русским.