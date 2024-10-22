Названа возможная причина гибели российской журналистки в Ташкенте

Российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник могли погибнуть из-за болотного газа. Как сообщает Telegram-канал Baza, он образовался после чистки бассейна и поднялся в номер по вентиляции.

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Напомним, что Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль», писала для «Известий». Накануне она приехала в Узбекистан в отпуск и остановилась в отеле «Караман палас». Вечером 20 июля журналистке пришла посылка. Сотрудники отеля не смогли дозвониться до постоялицы, а на стук в дверь никто не реагировал. Тогда они решили вскрыть номер и обнаружили внутри тело Паперной и ее друга.

По предварительной информации, погибшие отравились газом, попавшим в вентиляционную систему. В ночь с 19 на 20 октября в «Караман палас» чистили бассейн: предположительно, образовавшийся газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на местную прокуратуру, в другом номере нашли еще одно тело — погибшим оказался гражданин Узбекистана.

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После происшествия отель опечатали, расследование продолжается. Тело журналистки в течение двух дней доставят в Москву.